Spaccio di coca e crack a Messina, arrestata una coppia

I carabinieri della Stazione di Messina-Gazzi hanno arrestato un 43enne, S.C., già noto alle forze dell’ordine, e la sua convivente, la 33enne rumena, S.M., per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona Sud della città, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione nell’abitazione dei due conviventi, rinvenendo 8 grammi di cocaina, 2 grammi di crack, 1 bilancino di precisione e la somma in contanti di euro 1.760, ritenuta provento dell’attività di spaccio. I due sono agli arresti domiciliari in attesa di comparire avanti al gip di Messina per la convalida dell’arresto. (AGI)

