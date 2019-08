Incidente nel Messinese, muore un agente: 3 vittime in Sicilia in 24 ore

Ancora sangue sulle strade siciliane. A perde la vita, questa volta, un poliziotto, Salvatore D’Anna, 39 anni, messinese. L'uomo è rimasto vittima di un incidente avvenuto, nella notte, a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina.

D'Anna, intorno alle 2,30, si trovava nei pressi della frazione di Divieto, e stava percorrendo via Madonna del Tindari a bordo di una moto Honda 650 quando, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo per terra e contro un palo della pubblica illuminazione.

L'uomo è morto sul colpo. Inutile la corsa verso il Policlinico dove i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

E soltanto 24 ore prima, in Sicilia si erano verificati altri due incidenti mortali: il primo è avvenuto sulla SS 117 bis all’altezza del Parco Ronza, nei pressi di Piazza Armerina, dove a perdere la vita è stato il 26enne Mario Falcone e l'altro lungo la statale 385 Catania-Caltagirone dove è morta una donna.

© Riproduzione riservata