Piraino, eroica bagnina salva una bagnante milanese

Disavventura a lieto fine a Piraino, per una turista milanese, che incurante del mare agitato ha scelto di fare il bagno, rischiando di annegare o peggio di schiantarsi sulla scogliera, è stata salvata dalla bagnina Daniela Spanò del villaggio Calanovellamare.

Daniela con tanto di costume rosso, che rievoca la famosa serie televisiva Baywatch, e con grande coraggio, si è prontamente tuffata tra i marosi è riuscita a trarre in salvo la donna di 50 anni vista in difficoltà. Il salvataggio si è concluso bene grazie alla professionalità dell'addetto alla sicurezza, che dopo essersi tuffata in acqua e avere raggiunto la turista, ormai stremata per avere bevuto parecchia acqua, l'ha prima calmata, evitando che il panico peggiorasse la situazione, per poi portarla a riva, evitando così che le onde la spingessero contro la scogliera.

Daniela Spanò mettendo a rischio la propria incolumità ha portato a compimento come meglio non avrebbe potuto il salvataggio, in avverse condizioni meteo, mentre sulla spiaggia venivano approntati i soccorso alla bagnante.

L'articolo completo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE