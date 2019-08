Rubarono un escavatore e un furgone, due arrestati nel Messinese

Arrestati dopo due anni per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e furto. E' accaduto a Francavilla di Sicilia in provincia di Messina dove C.M., di 49 anni e F. C., di 25 anni sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare dei carabinieri per una rapina eseguita nel 2017.

Ad incastrarli l'esame delle immagini di numerose telecamere di sorveglianza, l'analisi dei tabulati di traffico telefonico, l'attività di sopralluogo e le tracce balistiche, biologiche e dattiloscopiche sottoposte a successivi accertamenti di laboratorio del Ris di Messina, con cui i carabinieri hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza sul coinvolgimento dei due nella rapina di un escavatore e di un furgone.

C.M. durante la rapina fu anche ferito dai militari dell'Arma che cercarono di colpire le ruote dell'auto su cui fuggirono i due banditi.

© Riproduzione riservata