A Messina duomo gremito per i funerali della giovane Aurora

Lacrime e dolore al duomo di Messina per l’ultimo saluto ad Aurora De Domenico, la 14enne morta in seguito all’incidente di venerdì scorso sulla via Consolare Pompea, a Ganzirri.

Presenti alla cerimonia funebre presieduta da padre Antonio Schifilliti, i compagni di scuola, la dirigente scolastica del Liceo classico La Farina Pucci Prestipino e gli amici.

E se da un lato la preside ha annunciato l'istituzione di un concorso letterario in sua memoria, dall'altro gli amici hanno ricordato Aurora con messaggi toccanti. Al termine della cerimonia sono stati liberati in cielo numerosi palloncini rosa e bianchi.

© Riproduzione riservata