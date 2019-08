Un catamarano con a bordo due turisti di nazionalità francese ha rischiato di affondare a Stromboli. Il natante si era incagliato a Punta Lena e ha iniziato a imbarcare acqua dalla chiglia.

Lanciato l’sos è intervenuto il gommone della guardia costiera in servizio nell’isola delle Eolie. Con motopompe si è proceduto alla messa in sicurezza dell’unità e a mettere in salvo i due vacanzieri.(ANSA)

