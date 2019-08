Droga nel Messinese, sequestrati 10 chili di marijuana: tre arresti

Tre uomini di Cesarò, già noti alle forze dell’ordine, un 24enne, un 28enne ed un 40enne, sono stati arrestati dai carabinieri di Santo Stefano di Camastra con la collaborazione dei militari della Compagnia di Randazzo che li hanno sorpresi in flagranza di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sequestrato 10 chilogrammi di marijuana.

L’operazione dei militari è stata messa a segno nelle zone boschive del comune di Cesarò, al confine con i comuni della provincia etnea. In particolare, i militari hanno notato un'auto parcheggiata nei pressi di un fabbricato rurale e tre uomini che stavano entrando nel casolare e hanno deciso di verificare dove si stessero dirigendo.

Durante la perquisizione della costruzione sono stati scoperti piante di marijuana in essiccazione, ed altre pronte per la lavorazione e l’estrazione delle foglie. I tre uomini erano preparati per passare anche la notte nel casolare ed avevano portato con sé cibo, brandine e coperte. Lo stupefacente rinvenuto, del peso lordo complessivo di oltre 10 chilogrammi è stato sequestrato ed i tre uomini sono stati arrestati e condotti presso il carcere di Catania.

