Parto da record per un cane corso, 15 cuccioli nati a Sant’Agata Militello

“Un grande lavoro di squadra”. L’hanno affermato i veterani dell’Ambulatorio Nebrovet festeggiando un parto che si può considerare da record. Un cane corso ha dato alla luce ben 15 cuccioli.

Si è reso necessario il taglio cesareo e tutto è andato bene: i cuccioli, venuti alla luce in buone condizioni di salute, si sono subito attaccati alle mammelle materne per poppare. La mamma non si è tirata indietro nonostante l’intervento chirurgico e a turno ha rifocillato tutti i cuccioli.

