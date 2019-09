Minaccia di sgozzare un 58enne con una sega, denunciato nel Messinese

Un 43enne è stato denunciato dai poliziotti del Commissariato di polizia di Sant’Agata di Militello ritenuto per minacce aggravate, tentate lesioni, danneggiamento, calunnia e porto di armi atti ad offendere.

L’uomo, per motivi ancora in corso di accertamento, ha aggredito un cinquantottenne mentre si trovava nel parcheggio di un supermercato in compagnia della moglie. Prima lo ha minacciato verbalmente, poi è andato a prendere una sega da giardinaggio.

La vittima si è riparata all’interno della propria autovettura ed è riuscita a scansarsi dalla lama che il 43enne aveva fatto passare dalla fessura di un finestrino rimasto un poco aperto. Numerosi sono stati anche i danni provocati alla carrozzeria dell’autovettura.

I poliziotti intervenuti dopo una chiamata hanno identificato l'aggressore e la sega, sequestrata, è stata trovata dentro la vettura del 43enne.

L'uomo, conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato.

