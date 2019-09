Padri separati in piazza a Messina, "Il nostro cuore come quello di mamma"

Manifestazione a Messina dell’associazione «Genitori per sempre» che riunisce genitori che hanno subito l’allontanamento dai loro figli. Indossando una maglietta nera con lo slogan «Cuore di papà è uguale a cuore di mamma», hanno manifestato di fronte al Palazzo di giustizia chiedendo l’applicazione della legge sull'affido condiviso.

«Sappiamo che ci sono genitori in difficoltà ma soprattutto ci sono figli vittime delle diatribe tra genitori, mentre esiste la legge 54 del 2006 che parla chiaro": a dirlo Paolo Micali, uno dei fondatori dell’associazione. «Ci sono dei dati dell’Istat - prosegue -che dicono che nella forma la legge è applicata, ma poi andando nei tribunali, nei fatti, vediamo che di condiviso c'è poco, uno dei genitori viene relegato a vedere il figlio solo per poche ore o due notti al mese, ma la legge dice che bisogna avere continuità genitoriale».

L’appello è ai giudici, ma non solo: «Al nuovo Governo - conclude - chiediamo, visto che la legge è in vigore da anni e purtroppo ha fallito perchè non viene interpretata, di provvedere a fare una riforma cercando di parlare realmente di affido condiviso». (AGI)

