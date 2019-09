Black out all'ospedale di Lipari, aperta inchiesta dall'Asp

L'Asp di Messina ha aperto un'inchiesta per indagare le cause del black out elettrico avvenuto sabato scorso all'ospedale di Lipari. Dalla direzione generale si intende accertare eventuali responsabilità da parte della ditta che gestisce i generatori elettrici d'emergenza nel blocco operatorio che non si sono attivati automaticamente.

Il black out ha messo in serio rischio la vita del paziente in sala operatoria e per il quale è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento all'ospedale più vicino.

L'articolo completo di Rita Serra nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE