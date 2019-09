Milazzo, il cane Simba trova 4 tartarughe Caretta Caretta appena nate e le salva

Quattro tartarughine caretta caretta appena nate sono state trovate dal cane Simba, un giovane chow chow di pochi anni.

Il cane, così come riporta il Giornale di Sicilia in edicola, si trovava insieme al padrone Alessio sulla spiaggia di Tono a Milazzo quando ha iniziato ad abbaiare. Le tartarughe, appena nate, sono state immerse in mare e salvate.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE