Incidente a Milazzo, morto 17enne alla guida di una moto

Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Milazzo poco dopo le 11. Lo scontro tra una moto e una betoniera è avvenuto poco dopo le 11, in via Mangiavacca, ovvero la strada che dal Parco collega al bivio di Archi. Ad avere la peggio il motociclista, studente 17enne di Villafranca.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma per il giovane non c'è stato nulla fare. Il 17enne, come constatato, è morto sul colpo. Ad intervenire per i rilievi anche la polizia locale, i carabinieri e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico.

© Riproduzione riservata