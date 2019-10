Tragedia a Mistretta, ventiseienne muore in un incidente stradale

Tragedia a Mistretta, nel Messinese. Un giovane di 26 anni, Alfio Mazzurco, originario del luogo, è morto in un terribile incidente stradale, avvenuto questa mattina.

Secondo quanto ricostruito il giovane, in sella ad una moto, sulla base di alcune testimonianze ancora da verificare, sarebbe stato coinvolto in uno scontro con una jeep, che gli avrebbe tagliato la strada senza che il conducente se ne rendesse conto, ma la dinamica, come spiegato, è ancora tutta da verificare.

Purtroppo questo ha provocato una rovinosa caduta, che non ha lasciato scampo a Mazzurco che, trasportato di urgenza in ospedale Santissimo Salvatore di Mistretta dal 118, è deceduto al pronto soccorso per la frattura alla base del cranio. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Mistretta.

© Riproduzione riservata