Droga, operazione Fortino: dieci condanne a Messina

Sono state dieci le persone condannate con rito abbreviato nell'ambito del processo nato dalla cosiddetta "Operazione Fortino" che aveva sgominato un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga nel quartiere Valle degli Angeli, a Messina.

Vent'anni di reclusione per Francesco Arena e Michele Arena; 11 anni e 10 mesi ad Antonio Bonanno; 8 anni e 5 mesi per Filippo Cannavò; 7 anni e 8 mesi per Ugo Carbone; 8 anni e 8 mesi per Paolo Mercurio; 11 anni e 8 mesi per Angelo Mirabello; 8 anni e 2 mesi per Francesco Paolo Musolino; 7 anni a Mario Orlando e 7 anni e sei mesi per Pietro Raffa.

Le indagini della squadra mobile avevano individuato lo scorso 22 gennaio un gruppo criminale avente base in vico Fede, domicilio degli Arena, che gestiva gli affari illeciti della consorteria costituita dai componenti del nucleo familiare degli Arena e da persone a loro vicine.

