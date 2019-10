Borsellino, i tre poliziotti non rispondono ai pm di Messina

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere oggi a Messina Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti che oggi dovevano essere sentiti dai pm nell’ambito dell’inchiesta aperta dal procuratore di Messina Maurizio De Lucia su due magistrati Carmelo Petralia ed Annamaria Palma attualmente indagati a Messina.

I tre poliziotti sono sotto processo a Caltanissetta per calunnia aggravata dall’aver favorito Cosa nostra per il presunto depistaggio sulla strage di via D’Amelio.

