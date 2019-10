Tentato furto a Capo d'Orlando, denunciato 28enne

I poliziotti del Commissariato di Capo d’Orlando, coordinati dal vicequestore aggiunto, Carmelo Alioto, hanno denunciato per tentato furto, un 28enne, pregiudicato di Brancaccio.

Nella notte l’uomo avrebbe forzato la porta d’ingresso del “Lido del Sole”, ristorante-pizzeria sito sulla strada provinciale 147, che dal centro paladino conduce al borgo di San Gregorio.

Immediatamente è scattato l’allarme antifurto del locale, che ha costretto il ragazzo a darsi alla fuga, gettandosi in mare. Sul posto sono arrivati, allertati dal sistema antifurto, i proprietari del locale e i poliziotti, che hanno trovato l’uomo in mare, nascosto tra gli scogli.

Uscito dall’acqua, il ragazzo ha tentato di discolparsi dicendo che “era entrato dentro il locale per riposarsi”, ma la versione non ha convinto gli agenti che nelle successive indagini hanno scoperto che il 28enne fosse un pregiudicato, con 8 denunce per furto a suo carico, uscito dal carcere da poco tempo. Deteneva inoltre con sé un involucro contenente una modica quantità di hashish per la quale è stato disposto il sequestro amministrativo .

© Riproduzione riservata