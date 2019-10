Patti, violinista muore durante il parto in ospedale: il bimbo è salvo

Tragedia in sala parto a Patti. Angelina Pintaudi, 38 anni, di Sant'Angelo di Brolo, è morta intorno alle 14 all'ospedale "Barone Romeo" mentre stava dando alla luce il bimbo che portava in grembo.

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe andata incontro a complicanze e a un arresto cardiaco. I medici sono intervenuti immediatamente ma per lei non c'è stato nulla da fare. Il bimbo per fortuna è riuscito a venire alla luce.

Le cause del decesso sono al vaglio della polizia di Patti, guidata dal dirigente Giusy Interdonato. Avviate le indagini a partire da una segnalazione giunta alla centrale operativa in seguito alla quale gli agenti hanno acquisito la cartella clinica della donna e hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. Sulla vicenda indaga anche la direzione dell'Asp.

Sgomento a Sant'Antonio di Brolo dove la donna era conosciuta per il suo grande impegno nella comunità. Era un'apprezzata violinista, sposata e già mamma di una bambina di tre anni.

