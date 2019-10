Allarme terremoto a Messina ma era soltanto una bomba fatta brillare

Paura a Messina per un forte boato che, intorno a mezzogiorno, ha fatto tremare i vetri di molte abitazioni a Messina. Gli abitanti si sono preoccupati e allarmati per un possibile terremoto ma non era nulla di ciò.

Si è trattato delle operazioni di brillamento di un ordigno in mare da parte del nucleo SDAI di Augusta della Marina Militare. Le bombe erano state trovate dagli artificieri nel porto di Messina e nello specchio d'acqua antistante ala sezione velica della base militare della Marina Militare. L’ordigno è stato fatto brillare a 4 km dalla costa messinese.

I sismografi, a causa della forte esplosione in mare, hanno registrato un terremoto di magnitudo 2.0.

