Maltempo, traffico in tilt al porto di Messina: colonne di tir in attesa dell'imbarco

Il porto di Messina assediato dai tir in attesa di imbarcare dopo lo stop per il maltempo. Traffico in tilt stamattina, nei dintorni della Stazione marittima di Messina, per le colonne di tir che dalla notte scorsa sono in attesa di imbarcare.

Il maltempo di ieri ha creato forti disagi alla navigazione per corse saltate o in grave ritardo. Una situazione difficile gravata dalla chiusura del porto di Tremestieri che da oggi tornerà accessibile.

Il Comune per superare l'emergenza del momento ha deciso di ricorrere ai traghettatori privati, attivando una convenzione temporanea per consentire l'imbarco sulle navi del gruppo Caronte Tourist anche ai mezzi che erano in attesa di viaggiare con Fs, in quanto già muniti di biglietto. Le avverse condizioni meteo marine delle ultime ventiquattro ore purtroppo hanno creato non pochi problemi alle navi delle ferrovie che hanno diminuito le corse, lasciando i camion a terra e intasando la zona marittima e le strade vicine.

L'assessore alla polizia municipale Dafne Musolino, dopo avere ottenuto l'impegno del gruppo Caronte e Tourist di mettere a disposizione una nave in più della flotta per smaltire i tir bel frattempo deviati verso la Rada San Francesco, ha assicurato che la situazione tornerà alla normalità velocemente.

© Riproduzione riservata