Muore davanti a moglie e figlia mentre è in vacanza, donati gli organi

È morto dopo essere stato colpito da un malore mentre si trovava in vacanza a Roncadelle, in provincia di Brescia. Si tratta di un 45enne di Rocca di Capri Leone, Rosario Pidalà. L'uomo lascia moglie e due figlie, Anita di 9 anni e Alice di 4. I suoi organi sono stati già donati, per volontà della moglie Laura.

L'uomo si è sentito male nella notte di lunedì, quando intorno alle 4 si è subito accasciato sul letto, colto da un improvviso malore, sotto gli occhi della moglie e della piccola Alice. Inutili i soccorsi, arrivati in pochi minuti.

