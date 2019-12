Stromboli, rimane il livello di allerta gialla: alta attività esplosiva

Allerta gialla per il vulcano Stromboli, dove si è registrata un'alta attività esplosiva. Scalata consentita fino ai 290 metri, mentre rimane il divieto di avvicinarsi alla alla Sciara del Fuoco.

"In prossimità delle feste- afferma il sindaco Giorgianni - sarà possibile scalare la montagna sino a quota 290 metri, per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori, sarà negata pertanto l'autorizzazione di spingersi fino ai 400 metri di altezza. Se le condizioni lo permetteranno e l'attività del vulcano non destasse preoccupazione, la soglia di scalata fino a 400 metri, potrebbe essere consentita, nel periodo estivo, non prima".

