Messina, 83enne trovato morto nei bagni del Policlinico

È giallo a Messina per il ritrovamento di un ottantatreenne, Ersilio Romeo, pensionato residente a Barcellona Pozzo di Gotto, in uno dei bagni del Policlinico. L'uomo sarebbe andato presso il nosocomio giovedì scorso, per prenotare una visita.

Si trovava nel padiglione F, nella zona adibita a Cup, poi si è recato in bagno e lì avrebbe avuto un malore. Sull’episodio indaga la polizia.

L'AOU Policlinico "G. Martino" di Messina ha reso noto di aver "richiesto nella mattinata odierna l'intervento delle forze dell'ordine all'Interno del Padiglione F dove, in un bagno a disposizione dell'utenza, chiuso dall'interno, è stato rinvenuto il corpo di un uomo privo di vita. La vittima, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, non risultava ricoverata presso la struttura sanitaria, né prenotata per visite o altre prestazioni, né aveva in alcun modo richiesto assistenza. Il luogo in cui è stata ritrovata è accessibile al pubblico. La salma è stata messa a disposizione dei familiari".

"Il Direttore Generale, dott. Giuseppe Laganga e il Direttore Sanitario, dott. Antonino Levita - prosegue la nota -, esprimono innanzitutto il cordoglio ai parenti dell'uomo. Sono stati inoltre disposti approfondimenti per verificare i contorni dell'accaduto".

© Riproduzione riservata