Un forte boato e poi l'incendio: a fuoco un camper a Capo d'Orlando

Un camper parcheggiato in via Consolare Antica, nel quartiere Forno, a Capo d’Orlando, ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi. Prima delle fiamme è stato udito un forte boato.

Indagini sono in corso per capire cosa abbia causato l'esplosione. Sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello, i poliziotti del locale commissariato ed i carabinieri della stazione di contrada Santa Lucia. È dovuta intervenire anche un'ambulanza per soccorrere alcuni abitanti che hanno accusato malori a causa dello spavento.

L'incendio è stato spento intorno alle 15. Oltre al camper andato distrutto, ha subito danni anche la facciata del fabbricato vicino alla quale era parcheggiato il mezzo.

