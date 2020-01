Messina, la rete "No ponte" in piazza per la scarcerazione di Nicoletta Dosio

Attraversa anche Messina il moto di solidarietà avviato in questi giorni in diverse città italiane, per la scarcerazione di Nicoletta Dosio, attivista del movimento No Tav in Val di Susa. Un presidio organizzato dalla Rete No ponte di Messina, questo pomeriggio si è tenuto in piazza del Popolo, per chiedere che Nicoletta, arrestata pochi giorni fa, torni subito libera.

Numerose persone si sono radunate nella piazza messinese per difendere la causa dei No Tav e la libertà di protestare. "Nicoletta libera. No Tav liberi", la frase riportata nello striscione della protesta.

"La difesa dei territori non si processa - hanno affermato gli attivisti di Rete no ponte - questo ci sta insegnando la dignità di Nicoletta che qualche anno fa è stata a Messina per partecipare alla nostra protesta contro il ponte, rappresentando il No Tav. La nostra solidarietà nei suoi confronti è totale. Come lei, che non si è lasciata intimorire dalla repressione, anche noi non ci faremo intimorire. Chi lotta per la difesa dei territori è consapevole che può pagare un prezzo, ma sa che è più forte perché si trova dal lato giusto della barricata. Noi siamo la resistenza contro la speculazione".

La Dosio, storica militante del movimento No Tav contro l'alta velocità tra Torino e Lione, dal 30 dicembre è detenuta nel carcere del capoluogo piemontese, per alcuni disordini risalenti al 2012. Nel corso di una manifestazione di protesta, l'attivista che oggi ha settantatré anni, aveva bloccato il traffico autostradale alla barriera di Avignana nel Frejus. Condannata ad un anno di reclusione, adesso è stata chiamata a scontare la pena.

