Anziani abbandonati e personale non qualificato, chiusa casa di riposo a Villafranca Tirrena

Una casa di riposo nel comune di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, è stata chiusa dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas. Gli anziani anziché ricevere assistenza e cure dal personale in servizio, erano abbandonati a loro stessi.

La struttura visitata nei giorni scorsi dai Carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, coordinati dal comandante Salvatore Calabrese, presentava anche una serie di irregolarità in materia di requisiti funzionali ed organizzativi e della certificazione di pubblica sicurezza. Una serie di violazioni che hanno indotto il sindaco della cittadina tirrenica, Matteo De Marco a disporne la chiusura immediata.

Gli accertamenti condotti hanno evidenziato la condizione di abbandono in cui si trovavano a vivere nove anziani con incapacità mentale e non più autosufficienti per malattia o vecchiaia. Tra le violazioni accertate anche la mancata qualificazione professionale del personale, inidoneo a svolgere la mansione di operatore socio assistenziale e l'assenza di autorizzazione amministrativa da parte del Comune che sconosceva l'attività.

La casa di riposo rimarrà chiusa fino a quando non si metterà in regola con le certificazioni necessarie, mentre gli anziani sono stati temporaneamente trasferiti in altri centri oppure consegnati alle famiglie. Denunciato il titolare. L'intervento rientra nel piano straordinario di controlli sanitari preventivi, attivato in occasione del Natale per contrastare il fenomeno - purtroppo alquanto diffuso - dell'abbandono degli anziani nei periodi di festa.

