Giallo in spiaggia: a Castel di Tusa il cadavere di un sub in stato di decomposizione

Giallo su una spiaggia di Castel di Tusa, in provincia di Messina: il cadavere di un sub in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri nel tardo pomeriggio.

Non è stato ancora possibile identificarne il sesso oltre che l'età, viste le condizioni in cui si trova il corpo che si suppone sia stato in mare per molto tempo. Per avere chiarimenti sarà necessaria l'autopsia, che verrà fatta all'ospedale di Patti dove il corpo è stato trasferito.

Dopo la scoperta sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Mistretta al comando del capitano Francesco Marino e i vigili del fuoco volontari di Santo Stefano di Camastra. Sul posto è giunto anche il sostituto procuratore di Patti Giorgia Orlando, che coordina le indagini.

