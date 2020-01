Inchiesta "Corsi d'oro" sulla Formazione a Messina, confermata l'associazione a delinquere: tutte le pene

Sentenza della sesta sezione della Cassazione che si è pronunciata nella tarda serata di ieri sull'inchiesta "Corsi d'oro 1", prima indagine sulla formazione professionale regionale.

La Suprema corte ha confermato l'associazione a delinquere per gli imputati, dichiarato prescritte le accuse di truffa e ha rigettato il ricorso della Procura di Messina sul peculato. Le accuse contestate a vario titolo erano di associazione finalizzata al peculato ed alla truffa, reati finanziari e falsi in bilancio connessi alla gestione degli enti di formazione professionale, peculato, truffa e tentativo di truffa.

In questo primo troncone erano 11 gli imputati, tra cui Chiara Schirò, moglie dell'ex parlamentare di Fi Francantonio Genovese, e Daniela D'Urso, moglie dell'ex sindaco Giuseppe Buzzanca. Ridotta la pena a due anni e sei mesi per Elio Sauta, presidente dell'Aram, cassata senza rinvio la condanna di Daniela D'Urso, mentre resta in piedi l'associazione a delinquere per Chiara Schirò, moglie di Genovese, la cui pena dovrà essere rideterminata dalla Corte di Reggio Calabria.

