Messina, armato di forbici evade dai domiciliari: arrestato 27enne

Evade dai domiciliari armato di forbici. Le teneva nascoste nella tasca del giubbotto. Giovanni Morgante, 27 anni di Messina, riconosciuto dagli agenti delle Volanti impegnati nel servizio di controllo del territorio, alla vista delle forze dell'ordine ha accelerato il passo ignorando l'alt e tentando di nascondersi tra i vicoli.

Il ventisettenne, con precedenti di polizia per furto e rapina, è stato però individuato, fermato e trovato in possesso del paio di forbici con una lama lunga 15 centimetri. Il giovane quindi è stato denunciato per evasione e per possesso ingiustificato di arma o oggetto atto ad offendere. Sarà giudicato stamani con rito direttissimo.

© Riproduzione riservata