Incidente a Sant'Agata di Militello, scontro tra due auto: ferito un 73enne

Violento impatto tra un Suv Porsche Cayenne, con a bordo due persone, e una 500 Giardinetta, guidata da un 73enne di Sant'Agata di Militello. Ad avere la peggio il conducente della piccola utilitaria che è stato trasferito all'ospedale di Patti per tutti gli accertamenti. L'uomo ha riferito di accusare forti dolori al petto. Secondo i sanitari non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

L’incidente sarebbe avvenuto all’interno della galleria Telegrafo. Sul posto gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Vincenzo Masetta, per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Stando ai primi rilievi, sembrerebbe trattarsi di un frontale.

Il conducente del Suv, stava probabilmente effettuando un giro di prova con il proprietario della concessionaria a bordo e, mentre procedeva in direzione Messina-Palermo, avrebbe incontrato lungo il suo percorso un grosso sasso che gli avrebbe fatto perdere il controllo della vettura impattando la Giardinetta.

Ma i vigili urbani stanno vagliando tutte le ipotesi. Si trova a Patti il 73 enne che ha riportato diversi traumi, lievemente feriti gli altri due uomini.

