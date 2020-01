Ambulanti e rifiuti abbandonati a Messina, blitz della polizia municipale

Blitz a Messina contro venditori e l'abbandono di rifiuti. Serrati i controlli della polizia municipale nel corso della serata di sabato 25 gennaio. Gli agenti, coordinati dall’assessore Musolino, hanno sequestrato a cinque ambulanti che si trovavno su viale San Martino e che si sono dati immediatamente alla fuga, 2500 articoli tra cover per cellulare, schermi protettivi e vari accessori per telefonia insieme ad un centinaio di cd contraffatti.

Sanzione amministrativa di 308 euro ad un ambulante per mancanza di autorizzazione alla vendita mentre ad un altro, su viale Giustra, sono stati sequestrati appeti, lampadari ed accessori per le auto. Infine sono state sequestrate due strutture utilizzate da altri venditori ambulanti.

Sequestri e sanzioni per mancato rispetto delle norme del Codice della strada. Un'auto è stata sequestrata perché sprovvista di assicurazione e di revisione mentre un altro veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni perché guidata da una persona senza patente di guida a cui è stata elevata anche una sanzione di 5110 euro. Quattro automobilisti sono stati multai per guida con musica ad alto volume e a due persone sono stati sequestrati gli impianti di amplificazione montati sulle rispettive autovetture e denunciati per disturbo alla quiete pubblica.

Per quanto riguarda invece i rifiuti sono stati elevati dieci verbali di 450 euro ciascuno per il conferimento di rifiuti in giornata non consentita. La polizia specialistica ha inoltre prestato supporto alla polizia di Stato che era intervenuta per una rissa verificatasi nei pressi di un noto bar del viale Garibaldi.

© Riproduzione riservata