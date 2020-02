Nuovo lungomare a Capo d'Orlando, consegnati i lavori

Affidati gli interventi per il ripristino ed il consolidamento del tratto del muro del lungomare paladino «Andrea Doria», nella zona sottostante il faro, danneggiato dalle mareggiata del 23 e 24 febbraio 2019 e di un tratto del muro lungo la litoranea, strada provinciale 147, in prossimità dell'abitato di San Gregorio.

«I lavori- afferma il primo cittadino - partiranno subito proprio da San Gregorio, sono stati appaltati dalla struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico guidata dal Governatore Nello Musumeci e diretta da Maurizio Croce, che ringrazio per l'attenzione mostrata nei confronti di Capo d'Orlando. Non risparmiamo sforzi - ha concluso Ingrillì- per salvaguardare un bene vitale per l'ambiente e l'economia turistica».

La consegna dei lavori, alla presenza del sindaco Franco Ingrillì e del responsabile unico del procedimento, architetto Mario Sidoti Migliore, ha avuto luogo nella zona adiacente la rotonda sul Lungomare Andrea Doria, nei pressi del faro, alla presenza di un tecnico comunale e del consigliere Linda Liotta.

L'articolo nell'edizione di oggi del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE