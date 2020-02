Tortorici, reintegrato alla carica di sindaco Emanuele Galati Sardo

Per effetto dell’ordinanza del 24.1.2020 con cui il gip del Tribunale di Messina, Salvatore Mastroeni, aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari precedentemente disposta a carico di Galati Sardo, lo stesso, dal 24 gennaio è stato reintegrato alla carica di Sindaco del Comune di Tortorici.

Come previsto dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 235/2012, il provvedimento, è in pubblicato all’albo pretorio dell’Ente. Dopo l’arresto era stato sospeso dalla carica lo scorso 15 gennaio, era stato rimesso in libertà già all’indomani dell’interrogativo di garanzia , a seguito dell’operazione Nebrodi, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina sulle truffe all’Unione europea.

© Riproduzione riservata