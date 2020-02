Incendio in casa a Nizza di Sicilia: morte due anziane, una 83enne è riuscita a salvarsi

Tragedia questa mattina in provincia di Messina. Due sorelle della stessa madre ultranovantenni, Cosima Pellizzeri di 96 anni e Rosaria Manoti di 89 anni, sono morte mentre una terza di 83 anni è riuscita a mettersi in salvo in seguito a un incendio divampato nella casa dove abitavano a Nizza di Sicilia. È stata proprio quest'ultima, sorella delle prime due, a dare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e stanno cercando di accertare le origini del rogo. Indagano i carabinieri.

Le fiamme sarebbero partire dal bagno, forse, per un corto circuito. La donna rimasta viva non è riuscita a salvare le sorelle immobilizzate da tempo nel letto. Entrambe le sorelle sono state trovate carbonizzate: una di loro era ancora a letto mentre l'altra, probabilmente, stava tentando di mettersi in salvo ma non ce l'ha fatta.

Annullato il mercato quindicinale che si svolge proprio sul lungomare, luogo in cui è avvenuta la tragedia.

