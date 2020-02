Simula “per scherzo” una sparatoria ai caselli autostradali, denunciato a Messina

Uno scherzo di Carnevale costa una denuncia ad un uomo. Alla guida della sua auto, lungo l’autostrada A20, nei pressi dello svincolo di S. Agata Militello, ha tirato fuori dal finestrino una pistola e simulato l’esplosione di due colpi, allarmando gli altri automobilisti che immediatamente hanno segnalato l’accaduto alla sala operativa.

Dopo averlo raggiunto e bloccato, i poliziotti hanno appurato che si trattava di un’arma giocattolo, che è stata sequestrata. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico.

© Riproduzione riservata