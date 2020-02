Coronavirus, isolamento volontario per il sindaco di Militello Rosmarino

Un primo cittadino “modello” che ha deciso di rispettare, essendo rientrato dal Veneto, a scopo precauzionale, l’isolamento per contrastare la diffusione del Coronavirus.

"Per una forma di rispetto nei confronti dei miei concittadini - afferma il sindaco Salvatore Riotta- dopo una breve permanenza in Veneto, ho deciso in maniera autonoma di osservare insieme a mia moglie, a scopo precauzionale, un periodo di quarantena pur senza la manifestazione di sintomi indicativi”. L’isolamento durerà 15 giorni.

“Colgo l'occasione- conclude Il sindaco di Militello Rosmarino- per ringraziare il mio vicesindaco Antonio Tomasi , il presidente del Consiglio Nino Mileti, la Giunta, il segretario Comunale Spallino, le Forze dell'Ordine (Vigili Urbani, Carabinieri, e Corpo Forestale) per la sensibilità e collaborazione dimostrata nella gestione della problematica che sta interessando la comunità internazionale. Nella speranza che si ritorni presto alla normalità, ringrazio, inoltre, tutti i militellesi che stanno dimostrando senso di collaborazione e responsabilità”.

