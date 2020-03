Coronavirus, 4 casi nel Messinese: positivi due ex medici di 80 anni

Altri due casi positivi al coronavirus nel Messinese. Sono due anziani di circa 80 anni di Messina. Il primo è un medico in pensione sul quale è stato eseguito il tampone questa mattina al Papardo e che adesso si trova in quarantena nella sua abitazione.

Il secondo caso è un ex professore universitario, sempre medico in pensione, venuto in contatto con il primo e che si è recato autonomamente al Policlinico di Messina. Il tampone è stato eseguito però al Papardo dove è risultato positivo. È stato quindi trasferito all'ospedale di Catania. I tamponi sono stati inviati allo Spallanzani di Roma per la conferma definitiva.

I casi di coronavirus nel Messinese salgono quindi a quattro. Dopo il risultato positivo del tampone effettuato sul vigile del fuoco di Sant'Agata di Militello, anche la moglie è risultata positiva al Covid-19 e in questo momento si trova in quarantena a casa con le figlie, risultate negative.

Il bilancio in Sicilia quindi si aggrava. Secondo le ultime stime trasmesse dalla Regione i casi positivi nell'Isola erano 35.

