Coronavirus, all'ospedale di Barcellona si potrà prescrivere il nuovo farmaco

Anche il reparto di malattie infettive dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me), potrà prescrivere ai soggetti ricoverati con polmonite da infezione da Coronavirus il nuovissimo farmaco Tocilizumab, aumentando le possibilità di guarigione per i pazienti.

È un riconoscimento per tutto il personale sanitario dell’Ospedale - dice il direttore generale dell’Asp messinese Paolo La Paglia - già individuato dall’assessorato Regionale come «Covid-Hospital», e che fa annoverare il nosocomio della Città del Longano come ospedale di eccellenza e di riferimento nella lotta al contrasto dell’infezione da Coronavirus.

