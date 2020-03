Emergenza coronavirus, a Sant'Agata di Militello un nuovo Covid Hospital

L’ospedale di Sant’Agata Militello diventa Covid Hospital. Lo conferma l’Asp di Messina con una nota sottoscritta dal direttore generale Paolo La Paglia e dal direttore sanitario Domenico Sindoni.

“In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria COVID correlata – si legge – e dovendo reperire il maggior numero di posti letto per la degenza riservata a soggetti positivi paucisintomatici e non, si rende necessario il P.O: di Sant’Agata di Militello in Covid-Hospital così come avvenuto per il presidio ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto. Per le ragioni espresse si provvedono ad una progressiva riconversione con il primo step il 30 marzo e con fine attività entro il 10 aprile. I pazienti delle unità operative e i relativi dirigenti di Sant’Agata di Militello saranno trasferiti nei nosocomi di Patti e di Mistretta”.

Nei giorni precedenti una nota inviata dall’assessorato regionale alla Salute alla direzione sanitaria del presidio, nell’ambito del piano, elaborato dall’assessore Ruggero Razza per il reperimento di mille nuovi posti letto per poter contrastare la grave emergenza da Coronavirus. Dovrebbero essere riservati circa 40- 50 posti da impiegare per il ricovero dei pazienti contagiati, ma che non necessitano di terapia intensiva.

