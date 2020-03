Coronavirus, morti altri due anziani della casa di riposo di Messina: struttura evacuata

Sale a cinque il numero delle vittime da coronavirus tra gli anziani ospitati dalla casa di riposo "focolaio" di Messina, “Come d’incanto”. Altri due infatti sono morti nella notte.

Si tratta di due uomini, di 76 e 90 anni, che erano ricoverati al Policlinico da qualche giorno e tra i primi ad essersi aggravati dopo aver contratto il virus.

Intanto la struttura è stata evacuata. «Oggi abbiamo trasferito tutti gli altri anziani positivi della casa di riposo 'Come d’Incanto' di Messina nelle diverse strutture sanitarie della città, in tutto sono complessivamente 62 gli anziani positivi». Lo ha comunicato l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza che oggi ha compiuto un sopralluogo nella casa di riposo dove è avvenuto il trasferimento di tutti gli anziani e degli operatori. Questi ultimi, quasi tutti positivi, si trovano in quarantena nelle loro abitazioni.

L’assessore regionale alla Salute ha ricostruito tutti gli interventi che sono stati attuati dopo le segnalazioni dei primi casi. «Da almeno 72 ore era in corso la procedura sanitaria che ha previsto l’accertamento mediante il tampone di tutti gli ospiti della casa di riposo e dei lavoratori secondo un fattore di complessità crescente; nel senso che prima sono stati individuati i sintomatici, poi quando è stato individuato un possibile focolaio e quindi un cluster territoriale si è proceduto ad un esame su tutti». «Si tratta di persone molto fragili - ha sottolineato Razza - e ringrazio anche il comune di Messina per le attività che ha effettuato dal punto di vista assistenziale e sanitario sentendosi con i direttori delle aziende sanitarie. Ora si deve comprendere come queste strutture siano diventate in tutta Italia luoghi di attenzione, perché la trasmissione del virus non avviene solo con la saliva, ma anche con il contatto con le mani, il contatto diretto anche per trattare i pazienti probabilmente ha determinato maggiore contagio».

