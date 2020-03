Coronavirus, in isolamento casa di riposo di San Marco d'Alunzio dopo i casi positivi

Il Covid Team istituito presso l’Aou Policlinico «G. Martino» di Messina è intervenuto presso una casa di riposo e una rsa di San Marco d’Alunzio.

Nella casa di riposo, in particolare, nei giorni scorsi complessivamente 7 tra ospiti e unità di personale erano risultati positivi. Già ieri il coordinatore dell’emergenza, Giuseppe Laganga, insieme al direttore sanitario dell’Asp di Messina, Domenico Sindoni, hanno effettuato un sopralluogo presso il centro nebroideo. Ospiti e personale della casa di riposo sono stati posti in isolamento. Gli anziani continuano a ricevere tutta l’assistenza necessaria, anche con l’ausilio di apposito personale medico, e rimangono all’interno della struttura.

In queste ore vengono tutti sottoposti a tampone, così come i familiari del personale che, preventivamente, si trovano ora in isolamento nelle proprie abitazioni in attesa dei risultati degli esami. Identica misura è stata adottata nella rsa, dove non si registrano casi sintomatici, ma poichè non possono escludersi contatti tra gli operatori delle due strutture, anche in questo caso si è proceduto all’isolamento di 42 ospiti e 27 dipendenti.

Pure in questo caso, poi, è in corso l’effettuazione dei tamponi e si è proceduto all’isolamento domiciliare dei nuclei familiari degli operatori e di quegli operatori che avevano svolto servizio nei giorni precedenti. Una volta ottenuti i risultati degli esami, si procederà a un ulteriore piano d’intervento.

