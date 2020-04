Coronavirus, 29enne muore a Barcellona Pozzo di Gotto: aveva altre patologie

Un altro decesso per coronavirus nel Messinese. Si tratta di un 29enne con gravi patologie morto presso l’ospedale «Cutroni Zodda» di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si trovava ricoverato.

Sono quindi 45 in totale i decessi per coronavirus registrati a Messina e provincia dall’inizio dell’emergenza. Al contempo (i dati sono stati rilevati alle 11 di stamane) si sono registrate 5 nuove guarigioni e conseguenti dimissioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19: al Policlinico «G. Martino» di Messina 2 donne rispettivamente di 75 e 71 anni; all’ospedale «Cutroni Zodda» di Barcellona 2 donne di 87 e 81 anni; all’ospedale «Papardo» di Messina 1 donna di 76 anni. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 83.

