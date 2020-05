Donna di Militello Rosmarino partorisce sull'autostrada Palermo-Messina

Ha partorito il suo bimbo lontano dalle corsie dell'ospedale, in autostrada, grazie all'aiuto del marito. Protagonista una donna di Militello Rosmarino, che ha dato alla luce il suo piccolo in una piazzola dell'A20 Palermo-Messina, nei pressi del casello di Patti dove si stava recando d'urgenza per dare alla luce la sua creatura.

Non ha fatto in tempo, il bambino evidentemente aveva troppa voglia di conoscere mamme e papà. La donna e il suo piccolo godono di buona salute nel reparto di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale Barone Romeo.

