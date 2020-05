Messina, sequestrati 67 chili di tonno rosso non tracciabile

La Capitaneria di Porto di Messina-Guardia Costiera ha sequestrato in una pescheria di Messina alcuni esemplari di tonno rosso per un quantitativo totale di circa 67 kg.

L’attività è stata svolta con l’ausilio del personale dell’Asp di Messina, Dipartimento di prevenzione veterinaria distretto di Messina. Il tonno sequestrato non riportava alcuna indicazione sulla provenienza, in violazione alla normativa in materia.

Dall'ispezione dell'Asp è emerso che il tonno non era idoneo al consumo. I militari hanno quindi effettuato il sequestro e comminato una sanzione di 1500 euro al titolare della pescheria.

