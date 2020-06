Allarme in una casa di riposo a San Fratello, due casi sospetti di coronavirus

Paura per un possibile nuovo focolaio in una casa di riposo di San Fratello, “Maria Immacolata Nuovi Orizzonti”, nel Messinese. Dai test sierologici (Igm) sono emerse due casi di sospette positività al Coronavirus per due anziane ospiti della struttura.

Il sindaco di San Fratello, Salvatore Sidoti Pinto, ha disposto con una propria ordinanza l’isolamento della casa di riposo in via preventiva. Dunque, nessuno può entrare nè uscire dalla struttura (sia ospiti che personale) in attesa dell'esecuzione dei tamponi.

Le due anziane sono già state isolate nelle apposite stanze Covid della struttura. Si attende l'esito dei tamponi.

© Riproduzione riservata