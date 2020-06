Messina, rissa in via Garibaldi: denunciati quattro giovani

Una rissa si è verificata, in tarda notte, a Messina, in via Garibaldi. I responsabili sono stati individuati e denunciati dalla polizia. Si tratta di quattro soggetti di età compresa tra i 18 e i 26 anni, due di loro hanno riportato ferite da taglio. A loro carico una denuncia per il reato di rissa aggravata.

I poliziotti sono intervenuti intorno alle 3 di notte in via Garibaldi – angolo via Cesare Battisti - a seguito di una segnalazione. Giunti sul luogo hanno potuto constatare la presenza in strada di numerosi giovani alcuni dei quali manifestavano ancora atteggiamenti aggressivi nonostante l’arrivo della Polizia. Attorno a questi orbitava una folla di curiosi.

Durante la rissa, due delle persone coinvolte hanno riportato ferite da taglio giudicate guaribili rispettivamente in 4 e 8 giorni. Futili i motivi che hanno scatenato il litigio. L’intervento degli agenti ha riportato la calma ed evitato ulteriori conseguenze.

