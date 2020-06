Attimi di paura a bordo di un aliscafo arrivato al porto di Milazzo e proveniente dalle isole Eolie. A destare preoccupazione un incendio a bordo del mezzo, immediatamente spento dai vigili del fuoco.

Tutti i passeggeri sono salvi e nessuno è ferito. In corso gli accertamenti tecnici per conoscere la cause del rogo.

