Evade dai domiciliari per incontrare la compagna, 34enne arrestato nel Messinese

I carabinieri della Stazione di Pace del Mela, nel Messinese, insieme ai colleghi della stazione di Spadafora hanno arrestato, in flagranza di reato, il 34enne Z.G., già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione.

L'uomo, agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, non si trovava a casa durante durante un servizio di controllo dei carabinieri nei confronti di soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale. Le ricerche, scattate immediatamente, hanno permesso di rintracciare l'uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale “Fogliani” di Milazzo.

Il 34enne intendeva raggiungere la compagna a Spadafora e per giustificare la sua assenza in casa si era recato al pronto soccorso dichiarando ai sanitari un malessere risultato falso dalle visite mediche. Pertanto, l'uomo è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile del reato di evasione e ricondotto nella propria abitazione.

