Mafia, colpo al clan Brunetto di Messina: condanne per 143 anni

Duro colpo per la mafia messinese. Ieri, in tarda sera, è arrivata la conferma di diciotto condanne, per un totale di 143 anni di reclusione, nei confronti degli uomini del clan Brunetto.

Gli indagati operavano nella valle dell'Alcantara ed erano accusati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, traffico di sostanze stupefacenti, furti. Lo scrive oggi la Gazzetta del Sud.

Il processo è nato nell'ambito dell'operazione "Fiori di pesco", condotta dai carabinieri della Compagnia di Taormina, coordinati dalla Dda di Messina, e risalente al 2017, quando scattarono 12 arresti per a vario titolo. Secondo l'accusa il gruppo oltre ad imporre il pizzo agli imprenditori agricoli in occasione delle festività di agosto, Natale e Pasqua agiva con un metodo ormai consolidato, prima rubava i mezzi agricoli e poi richiedeva un riscatto in denaro per restituirli.

Il tribunale di Messina ha condannato Vincenzo Antonino Pino a 12 anni, Carmelo Caminiti a 12 anni e 6 mesi, Antonio Monforte a 11 anni e 7 mesi, Angelo Salmeri a complessivi 20 anni e 10 mesi. Condannati inoltre Daniele Nicolosi e Vincenzo Lomonaco a 11 anni, Filippo Scuderi a complessivi 10 anni e 9 mesi, Salvatore Scuderi 11 anni, Pietro Carmelo Olivieri 10 anni, Salvatore Coco 10 anni e 6 mesi, 6 anni per Alfio Di Bella, 4 anni per Antonino Salanitri e Antonino Mollica, 3 anni a Carmelo Crisafulli, 1 anno e mezzo per Giuseppe Minissale e Mariella Cannavó, 1 anno e 2 mesi a Salvatore Minissale e Carmelo Rolando Patti. Assolto soltanto Giuseppe Lombardo Pontillo.

© Riproduzione riservata