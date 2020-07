Dissesto idrogeologico, al via dopo 10 anni il consolidamento di San Marco D'Alunzio

Via libera ai lavori di consolidamento nel centro abitato di San Marco D'Alunzio, nel Messinese. La notizia è stata accolta con grande soddisfazione, dal momento che ci sono voluti dieci anni per ottenere l'ok alla messa in sicurezza dei luoghi per la piena fruibilità.

Gli Uffici di piazza Ignazio Florio, diretti da Maurizio Croce, hanno infatti aggiudicato in via definitiva alla Consolidamenti Speciali srl di Acireale - in ragione di un ribasso del 27,5 per cento e per un importo di un milione e settecentomila euro - la gara per il consolidamento del versante ovest.

La Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata da Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, consegue così un altro importante risultato nella tutela dei centri storici dell’Isola, grazie a un’attività di programmazione mirata degli interventi e delle risorse disponibili.

